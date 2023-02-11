В селах Лаишевского района отремонтируют дороги и установят детские площадки

В 2023 году в Лаишевском районе Татарстана планируют установить детские площадки в селе Бима и деревне Каипы, заменить фонари уличного освещения светодиодными лампами, отремонтировать дороги.

В Егорьевском сельском поселении подвели итоги работы, проделанной за прошлый год, и поставили задачи на 2023-й. В состав поселения входят семь населенных пунктов: деревни Каипы, Зимняя Горка, Кзыл-Иль и Пальцовка, сёла Егорьево, Бима и Березовка, 24 коттеджных поселка и четыре садоводческих товарищества — СОДНТ «Весна», СНТ «Егорьево», ТСН «Гаи-2», ДНП «Зимняя Горка-2».

В отчетном докладе глава поселения Ильнур Гарифуллин отметил, что за счет средств самообложения в 2022 году удалось провести работы по щебенению дорог в селе Бима и деревнях Зимняя Горка, Каипы, установить 79 светильников в деревне Зимняя Горка и коттеджных посёлках «Тургай» и «Зеленый берег».

Проведена большая работа по благоустройству в поселении: совместно очищены территории, вывезены 6 тыс. куб. метров мусора, ликвидированы шесть несанкционированных свалок.

Помимо этого, построены четыре новые контейнерные площадки в сёлах Егорьево (на кладбище) и Березовка, деревнях Каипы и Пальцовка.

В другом сельском поселении — Чирповском — также подвели итоги работы за прошлый год.

В состав поселения входят три населенных пункта: село Именьково, село Чирпы и деревня Меретяки. В отчетном докладе глава поселения Рушан Зотин отметил, что в 2022 году в школьной столовой провели капитальный ремонт.

На улицах Новая, Кольцевая и Озерная проведены работы по щебенению дорог. Отремонтирован мост в деревне Меретяки. В селе Именьково открыт пункт бесплатной раздачи питьевой воды.

В отчетном году велась большая работа по благоустройству: заменили и установили восемь фонарей уличного освещения, ликвидировали несанкционированные свалки, очистили территорию кладбищ. Работы по благоустройству будут продолжены.

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