Татарстан направит 3 млн рублей на модернизацию госсистемы помощи населению

В Татарстане собираются направить на модернизацию государственной информационной системы «Социальный регистр населения» 3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Информационная система была создана в 2014 году. Она предназначена для повышения качества мер социальной поддержки и предоставления услуг в сфере социального обслуживания, обеспечения персонального учета получателей этих мер и услуг. Соответственно, ГИС позволяет оптимизировать работу Минтруда РТ, его территориальных органов и подведомственных учреждений.

На данный момент система включает 21 подсистему и модуль. В документации к тендеру указано, что модернизирована должна быть одна из подсистем — «Ранняя помощь». Она обеспечивает ввод и редактирование информации о детях, нуждающихся в услугах ранней помощи, реабилитационных мероприятиях и их результатах.

Из технического задания следует, что в рамках модернизации подсистемы потребуется доработать четыре модуля: «Сигнальные карты», «Картотека», «Аналитика и отчетность» и «Ментальное здоровье». Затем исполнителю надо будет установить и настроить обновленную систему на виртуальных серверах.

Заказчиком выступает Центр цифровой трансформации РТ, необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 25 октября, подрядчика определят 30 октября. Исполнитель должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 20 декабря текущего, 2024 года.

В прошлом, 2023 году на модернизацию ГИС «Социальный регистр населения» было выделено почти 2,5 млн рублей.