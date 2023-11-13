Татарстан направит почти 2,5 млн рублей на модернизацию «Социального регистра населения»

В Татарстане вновь обновят «Социальный регистр населения». Модернизация информационной системы оценивается в 2,475 млн рублей, говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

ГИС была создана в 2014 году. Она предназначена для повышения качества мер социальной поддержки и предоставления услуг в сфере социального обслуживания, обеспечения персонального учета получателей этих мер и услуг. Таким образом, система помогает оптимизировать работу Минтруда РТ, его территориальных органов и подведомственных учреждений.

Сейчас система включает 21 систему и модуль, среди которых «Учет обращений граждан», «Санаторно-курортные путевки», «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении», субсидии и льготы и другие.

Модернизация затронет подсистемы «Обмен данными», «Организация предоставления услуг в сфере социального обслуживания населения» и «Ранняя помощь». После этого исполнителю предстоит установить и настроить обновленные системы на виртуальных серверах.

В первой из подсистем скорректируют пункт о взаимодействии «Татарстан почтасы» с «Почтой России». Во второй модернизируют пункт о предоставлении в полустационарной форме соцобслуживания для детей и подростков с ОВЗ в реабилитационных центрах, а в «Ранней помощи» — модули «Сигнальные карты», «Аналитика и отчетность».

Заказчиком работ выступает Центр цифровой трансформации Татарстана. Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2023 года.