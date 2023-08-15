Татарстан направит 150 млн рублей на программу модернизации систем ЖКХ

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149,5 млн рублей обойдутся проектно-изыскательные работы для программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Татарстане. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Работы охватят 73 объекта — тепловые сети, сети водоснабжения, водоотведения, водоводы, водопроводы, канализационные сети — в разных районах республики.

Ранее стало известно, что в Татарстане обновят 190 объектов в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Общее финансирование мероприятий превысит 8,6 млрд рублей: 4,31 из них будут выделены из федерального бюджета, 2,91 — из республиканского, а 1,4 млрд — из внебюджетных источников.

О запуске масштабной программы по обновлению сетей ЖКХ по всей стране в 2022 году объявил Президент России Владимир Путин.