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Татарстан направит 150 млн рублей на программу модернизации систем ЖКХ
149,5 млн рублей обойдутся проектно-изыскательные работы для программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Татарстане. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Работы охватят 73 объекта — тепловые сети, сети водоснабжения, водоотведения, водоводы, водопроводы, канализационные сети — в разных районах республики.
Ранее стало известно, что в Татарстане обновят 190 объектов в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Общее финансирование мероприятий превысит 8,6 млрд рублей: 4,31 из них будут выделены из федерального бюджета, 2,91 — из республиканского, а 1,4 млрд — из внебюджетных источников.
О запуске масштабной программы по обновлению сетей ЖКХ по всей стране в 2022 году объявил Президент России Владимир Путин.
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