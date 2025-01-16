Татарстан направит 1,3 млрд рублей на софинансирование самообложения

В бюджете Татарстана на этот год заложено более 1,3 млрд рублей на систему самообложения граждан. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель исполнительного секретаря Совета муниципальных образований РТ Аркадий Семенычев.

«В основном по самообложению собирают от 200 до 2 тыс. рублей с одного человека. Есть отдельные села, где люди скидываются даже по 5 тыс., 11 тыс. и 25 тыс. рублей. Все зависит от количества жителей и тех вопросов, которые им нужно решить», – рассказал он.

Заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов добавил, что суммы устанавливаются на сходах граждан в поселениях в зависимости от работ, на которые будут направлены средства. «Но сумма посильная», – подчеркнул он.

При этом на каждый рубль, внесенный гражданами, Татарстан выделяет еще четыре. С этого года дополнительные средства будут направляться только бюджетам муниципальных районов.