Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан направит 1,3 млрд рублей на софинансирование самообложения
В бюджете Татарстана на этот год заложено более 1,3 млрд рублей на систему самообложения граждан. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель исполнительного секретаря Совета муниципальных образований РТ Аркадий Семенычев.
«В основном по самообложению собирают от 200 до 2 тыс. рублей с одного человека. Есть отдельные села, где люди скидываются даже по 5 тыс., 11 тыс. и 25 тыс. рублей. Все зависит от количества жителей и тех вопросов, которые им нужно решить», – рассказал он.
Заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов добавил, что суммы устанавливаются на сходах граждан в поселениях в зависимости от работ, на которые будут направлены средства. «Но сумма посильная», – подчеркнул он.
При этом на каждый рубль, внесенный гражданами, Татарстан выделяет еще четыре. С этого года дополнительные средства будут направляться только бюджетам муниципальных районов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»