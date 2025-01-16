В инфраструктуру муниципалитетов РТ по самообложению вложено 13 млрд рублей

Благодаря самообложению в Татарстане за 12 лет более 13 млрд рублей вложено в развитие инфраструктуры муниципальных образований. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель исполнительного секретаря Совета муниципальных образований РТ Аркадий Семенычев.

«Это серьезные средства, которые по объему можно сравнить с финансированием отдельных республиканских программ. Программа по решению вопросов местного значения в порядке самообложения действует в Татарстане с 2013 года. За это время жители республики собрали более 2,7 млрд рублей, а Татарстан софинансировал средства на сумму свыше 10,5 млрд рублей», – рассказал он.

Семенычев отметил, что 53% средств самообложения были направлены на дорожные работы, в том числе на содержание мостов в сельских поселениях, 13% – на благоустройство территорий поселков и деревень, 11% – на обеспечение жителей водой, 6% – на ремонт и содержание кладбищ.

Кроме того, по его словам, была обеспечена пожарная безопасность сельских населенных пунктов, обустроены памятники и обелиски.

«Помимо улучшения инфраструктуры самообложение способствует повышению активности граждан, побуждает людей участвовать в жизни своего района, села. Благодаря программе жители могут реализовывать свои идеи и проекты, что было бы невозможно без дополнительного финансирования из республиканского бюджета», – подчеркнул заместитель исполнительного секретаря совета.

Он заметил, что самообложение также укрепляет обратную связь муниципальной власти и населения. «Когда люди видят, что их мнения учитываются и их деньги идут на нужные проекты, это повышает авторитет местной власти и эффективность совместной работы», – убежден Семенычев.

Он напомнил, что за последние несколько лет условия программы изменились. Так, в настоящее время на софинансирование программы местного самообложения могут претендовать только сельские поселения и поселки городского типа, которые не являются административными центрами районов.

«Самообложение востребовано жителями республики, люди видят, что это хороший механизм решения многих острых проблем, а результаты говорят сами за себя. Надеемся, что программа будет развиваться и в дальнейшем», – заявил Семенычев.

Средства самообложения, введенные по решению местного референдума, представляют собой обязательные неналоговые платежи, направляемые на решение конкретных задач местного значения, добавил заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

«Сходы – одно из самых распространенных направлений в республике, на которых решаются актуальные вопросы. И их проведение в последние годы возросло. На них преимущественно обсуждаются вопросы использования средств самообложения. Это разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Есть территории, где средства собираются на 100%», – сказал он.

По словам Ибятова, в муниципалитете контролируется выполнение работ, на которые собраны средства по самообложению.

Финансирование из республиканского бюджета по самообложению составляет четыре рубля на каждый рубль, внесенный гражданами. С этого года дополнительные средства будут выделяться только бюджетам муниципальных районов.