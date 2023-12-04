Татарстан намерен ограничить для посещения Голубые озера в темное время суток

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Два серьезных изменения в положение о государственном природном заказнике регионального значения «Голубые озера» разработал Госкомитет РТ по биоресурсам. Они касаются режима посещения особо охраняемой природной территории (ООПТ) и купания.

«Планируем запретить физлицам посещать территорию заказника в весенне-летний и осенне-зимний периоды. С мая по август запрет будет действовать с 22 вечера до 5 утра, с сентября по апрель – с 18 вечера до 8 часов утра. Светлое время суток мы пока оставим свободным для посещения. Второе ограничение касается купаний. Купание будет возможным только в специально отведенных местах – купелях», – рассказал «Татар-информу» начальник Управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков.

По словам собеседника, сейчас изменения в положение находятся на стадии согласования с Минприроды России. Если их одобрят, после всех соответствующих процедур они будут приняты постановлением Кабинета министров РТ в следующем году.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «Утратили цвет и прозрачность»: как сохранить Голубые озера в Татарстане?».