Татарстан намерен трудоустроить 569 врачей из других регионов России и зарубежья

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Благодаря новой мере поддержки Татарстан за 2026–2027 годы планирует дополнительно привлечь в республику 569 врачей из других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Ильнур Сибгатов.

«В этом году принята еще одна республиканская мера поддержки. Сейчас подготовлен проект постановления Кабинета министров РТ по выделению единовременных выплат по остродефицитным специальностям, в которых сегодня нуждаются медицинские организации республики», – рассказал он.

Сибгатов уточнил, что единовременная выплата предусмотрена для иногородних врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров, анестезиологов и реаниматологов, акушеров-гинекологов. «Пульмонологи, врачи медицинской реабилитации, гериатры, по которым тоже наблюдается дефицит, также будут рассмотрены в рамках данного постановления», – отметил он.

По словам замминистра здравоохранения, на сегодня укомплектованность врачами в медицинских организациях Татарстана составляет 71,7%. Благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки за прошлый год в систему здравоохранения республики удалось привлечь 515 врачей и 462 других медицинских работника.

«Основной приток медработников пришелся на медицинские организации в сельской местности. На сегодня там укомплектованность лучше, чем в малых и средних городах республики. Сейчас наблюдается отток специалистов из малых и средних городов», – констатировал Сибгатов.