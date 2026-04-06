В сельских больницах РТ выявлено невостребованное оборудование на 55 млн рублей

В период четырехлетнего аудита медицинских учреждений в сельской местности Татарстана выявлено невостребованное имущество на сумму 55 млн рублей. Об этом сообщил на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам аудитор Счетной палаты РТ Александр Якупов.

«Установлены факты невостребованности имеющегося оборудования. Например, из поставленных в декабре 2022 года в Верхнеуслонскую ЦРБ 24 портативных электрокардиографов 13 находятся в неисправном состоянии. Одной из причин невостребованности оборудования является кадровый дефицит. Уровень укомплектованности врачебным персоналом в республике в прошлом году составил 71,7%, а коэффициент совместительства – 1,3%. Но в сельской местности этот показатель отличается в лучшую сторону», – сказал он.

При этом, по словам Якупова, в сельских больницах наблюдается острый дефицит отдельных специалистов. «Результатом дефицита отдельных специалистов являются длительные сроки ожидания гражданами медицинской помощи. Во время проверки сельских центральных районных больниц выявлены десятки граждан, которые ожидали приема специалистов от двух до восьми месяцев», – констатировал он.

Счетная палата РТ провела аудит эффективности использования средств бюджета республики, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, выделенных в 2022 – 2024 годах и за девять месяцев 2025 года на организацию первичной медицинской помощи сельскому населению.

«В этот период в республике огромные средства направлялись на ремонт и строительство новых ФАПов. Однако по-прежнему остаются объекты, не отвечающие требованиям», – отметил Якупов.

По законодательству, в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 300 человек должны быть созданы ФАПы и фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

«Во время аудита выявлены населенные пункты с таким количеством населения, в которых ФАПы отсутствуют. Все ФАПы должны быть оборудованы по стандартам. Но все осмотренные ФАПы, в том числе только что построенные, не соответствовали установленным требованиям. Например, отсутствовал ряд оборудования», – подчеркнул Якупов.

Он добавил, что в республике для медицинских работников предусмотрены различные меры поддержки. Однако, по словам аудитора, не всегда они являются действенными. Так, получатели федеральной единовременной выплаты обязаны отработать в сельском медицинском учреждении не менее пяти лет или вернуть деньги. Например, за три года в Высокогорской ЦРБ частично, в зависимости от отработанного срока, вернули выплаты при увольнении пять работников. Срок их работы составил от двух до четырех лет.

«Размер выплаты составляет 1 млн рублей. Он был установлен в 2019 году, и с этого времени не индексируется», – заявил Якупов.

Кроме того, медработники могут получить республиканский грант на улучшение жилищных условий. Он составляет 800 тыс. рублей. «За анализируемый период было предоставлено 488 грантов, при этом только пять, а это 1%, было предоставлено работникам ЦРБ, расположенным в сельской местности. То есть этот инструмент для поддержки медработников ЦРБ в сельской местности фактически не действует», – заметил аудитор.

Он добавил, что наблюдался также низкий уровень отработки студентами, обучающимися по целевым договорам, заключенным с сельскими ЦРБ. Так, 40% выпускников ординатуры не трудоустроились в государственных медицинских организациях.

В анализируемом Счетной палатой РТ периоде возведено 180 новых ФАПов, расходы на их строительство превысили 1,6 млн рублей.

В структуру медицинских объектов, в которых оказывалась первичная медико-санитарная помощь, в прошлом году входили более 1,6 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и 89 врачебных амбулаторий.

В сельской местности расположено 13 центральных районных больниц. В 2025 году расходы на них составили более 4,7 млрд рублей. Около 85% из них пришлись на выплату заработной платы и начислений на нее.

Для удаленных населенных пунктов в республике функционируют 27 передвижных комплексов «Мобильная поликлиника». В 2022 году ими осмотрено 28 тыс. человек, а в 2025 году – уже 48 тыс. татарстанцев.