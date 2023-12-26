Татарстан начал активную подготовку к выборам Президента России

Избирательные комиссии Татарстана начали активную подготовку к выборам Президента России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа», глава ЦИК республики заявил, что Татарстан — это регион, в котором очень активные избиратели. В честь объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года семьи ЦИК готовит проект «Всей семьей на выборы».

«В Татарстане активно голосуют на выборах. Это не секрет, это цифры доказывают, — сказал руководитель республиканского Центризбиркома. — Буквально вчера мы были на съемке телевизионной программы с семьей Матросовых из Набережных Челнов. Видели друг друга впервые. Я их спрашиваю, а вы пойдете на выборы? А они отвечают: мы всей семьей пойдем. Вот и ответ. У нас в Татарстане на выборы ходят и голосуют целыми семьями».

В дни голосования на президентских выборах в Татарстане будут задействованы почти 3 тыс. (2727) избирательных участков, более 21 тыс. членов участковых избирательных комиссий, 14 членов Центральной избирательной комиссии.

Зарезервированы 45 временных участков для голосования. Они будут располагаться в больницах, санаториях и следственных изоляторах, а также в Международном аэропорту «Казань» и здании железнодорожного вокзала «Казань-1».

«Впереди важный и ответственный этап — выборы Президента Российской Федерации в марте, выборы в Государственный Совет Татарстана в сентябре. Уверен, благодаря накопленному опыту, профессионализму сотрудников избирательных комиссий на всех уровнях мы справимся с этой задачей», — сказал он.

Дату выборов Президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

«Трехдневный формат голосования для нас привычный, удобный, традиционный. Это уже стандарт избирательной системы. Впервые он был реализован в период жесточайшей пандемии коронавируса. И если раньше мы были вынуждены идти на такую меру по соображениям санитарно-эпидемиологического характера, то сегодня голосование в течение трех дней — это в первую очередь проявление заботы о комфорте и удобстве избирателя», — прокомментировал трехдневные выборы Кондратьев.

Так, по его словам, многочисленные социологические исследования показывают, что большинство россиян позитивно относятся к многодневному голосованию. Например, можно проголосовать, при этом спланировать выходные. Это удобно и комфортно. На избирательных участках людно, но нет очередей. Кондратьев привел и данные ВЦИОМ: 74% респондентов оценили трехдневное голосование скорее положительно, 15% — скорее отрицательно.

2024-й в России станет Годом семьи. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.