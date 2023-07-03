Татарстан на X чемпионате России по пахоте представят восемь участников

Татарстан на X Открытом чемпионате России по пахоте представят восемь участников, среди которых две девушки. Всего в нем примут участие 65 лучших механизаторов из 40 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Приехали механизаторы из Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Московской, Калининградской, Ивановской областей и других регионов России. Буквально вчера у них начались отборочные этапы. На 6 июля запланировано официальное открытие чемпионата. Финальные заезды пройдут 9 июля», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Юбилейный чемпионат России по пахоте состоится одновременно с выставкой «Всероссийский день поля – 2023» 6–9 июля на территории «Казань Экспо». Мероприятие проводится для повышения культуры ведения сельского хозяйства, популяризации аграрных профессий, вовлечения молодых специалистов в работу сферы АПК, отметил министр.

«Конкурсантам необходимо будет за ограниченный отрезок времени вспахать небольшой участок земли по жесткой стерне. Сделают они это на тракторах МТЗ. Перед подготовкой к чемпионату определяли, на какой технике работать. Рассматривались китайские и турецкие тракторы, остановились на МТЗ. Профессиональные судьи оценят, насколько ровно и качественно участник вспахал свой участок», – уточнил спикер.

Участники чемпионата также смогут продемонстрировать свои навыки владения сельхозтехникой в соревновании «Трактор-шоу». Впервые состязания пройдут на китайских тракторах Zoomlion.

Кроме того, в рамках Дня поля состоится первый Всероссийский конкурс племенного крупного рогатого скота молочных пород. «Такого мероприятия на уровне страны еще не проводилось. В нем примут участие 80 коров из 52 племенных хозяйств России», – подчеркнул Зяббаров.

На сегодняшнем совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что выставка «Всероссийский день поля» должна пройти на высоком организационном уровне.