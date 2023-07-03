Минниханов поручил районам Татарстана активно участвовать во «Всероссийском дне поля»

Выставка «Всероссийский день поля» в Татарстане должна пройти на высоком организационном уровне. Об этом на совещании в Доме Правительства сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«6-9 июля на «Казань Экспо» пройдет Всероссийский день поля. В его рамках состоится 10-й открытый чемпионат по пахоте и первый всероссийский конкурс племенных животных, – напомнил руководитель республики. – Мы ожидаем участие министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, и большие делегации будут со всех субъектов нашей страны. Всероссийский день поля – прекрасная площадка для обмена передовым опытом в аграрном комплексе. Обращаюсь к главам районов и руководителям сельхозпредприятий: принять активное участие в работе данного мероприятия».

На выставке традиционно будет представлена самая современная сельхозтехника и оборудование, передовые разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. В работе примут участие более 250 компаний, запланировано свыше 25 деловых мероприятий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на «Всероссийском дне поля» выступят Юлианна Караулова, Сергей Лазарев и Хабиб.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.