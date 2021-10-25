Татарстан на углубленную диспансеризацию перенесших Covid-19 направит 231 млн рублей

Татарстан на углубленную диспансеризацию людей, перенесших коронавирус Covid-19, в следующем году направит 231 млн рублей. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алсу Мифтахова на 26-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«В этом году из резервного фонда Правительство России выделило 72 млн рублей. В бюджете фонда запланированы 134 случая углубленной диспансеризации. На следующий год планируется рост более чем в три раза — по средствам это 231 млн рублей. Планируется 24 тыс. случаев углубленной диспансеризации», — рассказала докладчик.

По словам Мифтаховой, для реализации проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» предусматривается существенный рост профилактических мероприятий (в том числе по углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию). Расходы вырастут на 1 млрд рублей и составят 4,6 млрд рублей.

В целом в следующем году увеличивается финансирование всех видов медицинской помощи, отметила директор ТФОМС.

«Поступления межбюджетных трансфертов за медицинскую помощь, оказанную жителям других субъектов РФ в медицинских организациях республики, исходя из динамики прошлых лет, прогнозируются на уровне 969 млн рублей», — подчеркнула она.

Парламентарии приняли в первом чтении законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Доходы бюджета Территориального фонда ОМС республики в 2022 году составят 63,8 млрд рублей, расходы — 63,9 млрд рублей, дефицит — 84,9 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы, перенесшие Covid-19, смогут пройти реабилитацию в поликлиниках.

Национальный проект «Здравоохранение», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.