Перенесшие Covid-19 татарстанцы в 2022 году смогут пройти реабилитацию в поликлиниках

Татарстанцы, перенесшие Covid-19, смогут пройти реабилитацию в поликлиниках. В настоящее время решается, какая медпомощь войдет в комплекс такой реабилитации. Об этом сообщила заместитель директора Территориального фонда ОМС Татарстана Гузалия Закариева на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Впервые в бюджете Фонда ОМС с 2022 года выделяются нормативы объема медицинской помощи по реабилитации в амбулаторных условиях. Норматив объемов по реабилитации в целом увеличивается. И дополнительно вводится реабилитация для перенесших новую коронавирусную инфекцию. Закладывается минимум семь посещений. Стоимость комплексного посещения оценивается в 18,4 тыс. рублей. На федеральном уровне готовятся разъяснения, что в него войдет», – рассказала докладчик.

Кроме того, в бюджете Фонда ОМС следующего года отдельно запланированы средства на углубленную диспансеризацию лиц, перенесших Covid-19.

«С учетом потребностей планируется значительное увеличение КТ-исследований, тестирование на выявление коронавирусной инфекции», – отметила Закариева.

В бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана в 2022 году доходы составят 63,7 млрд рублей, расходы – 63,8 млрд рублей, дефицит – 84,8 млн рублей.

Из бюджета республики на здравоохранение в следующем году будет направлено 30,9 млрд рублей, из них на стационарную медицинскую помощь – 10,3 млрд рублей, на амбулаторную помощь – 2,8 млрд рублей, на скорую медицинскую помощь – 342,4 млн рублей.