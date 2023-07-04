Реконструкция биоочистных сооружений Казани завершена на 65%

фото: мэрия Казани

В Казани завершено больше половины масштабной работы по реконструкции биологических очистных сооружений. Обновление позволит не только улучшить качество возвращаемой в Волгу воды, но и даст перспективу на десятилетия строительства жилья и инфраструктуры, заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что БОСК Казани были построены в 1974 году и к началу ремонта в 2021-м были изношены на 80%.

Сейчас работы завершены на 65%. На первом этапе построено и обновлено 27 строений, в рамках второго, как ожидается, отремонтируют и возведут еще 11. Завершение реконструкции запланировано на 2024 год. Это позволит улучшить качество очистки городских стоков и увеличит объем принимаемых сточных вод.

«Мы прошли половину дороги. В следующем году планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию. Казань получит надежные очистные сооружения и перспективу на десятилетия строительства жилья, социальной инфраструктуры и коммерческих предприятий», — заявил Метшин, оценив ход работ.

Он напомнил, что благодаря проекту городские БОСК начнут принимать на 200 тыс. куб. метров вод больше — 250 тыс. вместо 450 тыс., а качество воды, возвращаемой в Волгу, улучшится.

Первый этап реконструкции планируют завершить в декабре. К этому времени запустят еще три аэротенка, построят канал очищенных стоков и обновят воздуходувную станцию.

Как уточнили в мэрии, работы ведутся по национальному проекту «Экология».

В выездном совещании также участвовали замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин и глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов.