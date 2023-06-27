Хоккей в Татарстане на низком старте: как «Ак Барс» и «Нефтехимик» начнут новый сезон КХЛ

В «Ак Барсе» решили в это межсезонье никуда не ездить, а готовиться к предстоящему сезону на собственной базе

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс»: тренер старый, подготовка новая

Так же как и коллеги-футболисты, в «Ак Барсе» в это межсезонье решили никуда не ездить, а готовиться к предстоящему сезону в Казани. Благо условия и инфраструктура не хуже, чем на любой базе в России или ближайшем зарубежье.

Это первые сборы за четыре года, когда Зинэтуле Билялетдинову предстоит готовить команду самому. На первый взгляд, кажется, все по-старому – как и было во времена второго пришествия специалиста в «Ак Барс». Но если в его предыдущий заход в «Ак Барс» подготовка традиционно начиналась на базе и стадионе «Трудовые резервы», а дальше команда летела в Финляндию, где проходила сложный курс по «набору физики», то теперь «Ак Барс» остается дома. Это отличие номер раз.

С 22 по 23 июля команда пройдет медицинское обследование, а с 24 июля по 3 августа будет тренироваться на льду и земле на своей базе. На месте остается и традиционный контрольный «татнефтьевский» матч с «Нефтяником» – игра в Альметьевске запланирована на начало августа, а уже на следующий день «Ак Барс» встретится в Казани с «Ладой». Это отличие номер два. Как правило, после поездки в Альметьевск «Ак Барс» не проводил контрольных матчей, а ехал готовиться к одному из турниров – будь то Кубок губернатора Нижегородской области или другой. Но не в этот раз.

Зинэтула Билялетдинов, похоже, уже внес свои корректировки в график подготовки команды Фото: ak-bars.ru

Главным отличием от прежних лет можно назвать неожиданно перенесенные сроки домашнего турнира. Билялетдинов, похоже, уже внес свои корректировки в график подготовки команды. Если при Дмитрии Квартальнове и Олеге Знарке казанцы завершали межсезонье на домашнем льду Кубком TANECO, то на этот раз это не предваряющий сезон турнир. Этим летом бывший «Кубок чемпионов» пройдет с 10 по 14 августа с совсем не чемпионским составом участников – «Локомотивом», «Трактором» и «Барысом».

После этого «Ак Барс» еще съездит в Челябинск на Кубок губернатора Челябинской области. Турнир пройдет с 23 по 26 августа, соперниками станут «Трактор», «Металлург» и «Лада». Завершающий микроцикл подготовки «барсы» проведут в Казани. А 1 сентября казанцы начнут сезон с попытки взять реванш у ЦСКА на Кубке Открытия.

Марат Валиуллин вряд ли будет делать резкие движения в отношении своих вратарей, но держать в уме варианты точно есть резон Фото: ak-bars.ru

А есть ли план, как брать реванш у армейцев в сентябре?

Как мы уже писали в материале о потенциальных вариантах по защитникам «Ак Барса», казанская команда практически на сто процентов укомплектована в атакующей линии, но есть вопросы по оборонительной. Да и с вратарями не все так однозначно. Ни Тимур Билялов, ни Амир Мифтахов так и не оставили однозначного мнения в прошедшем сезоне. Понятно, что сегодня генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин вряд ли будет делать резкие движения в отношении своих вратарей, но держать в уме варианты точно есть резон. Более того, Валиуллину еще нужно разгрузить платежную ведомость, чтобы усилить проседающие позиции.

Что касается атаки, то с новичками – Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым – атака «Ак Барса» заметно прибавила в техническом и исполнительском мастерстве, хотя немного и сбавила в силовых показателях. После потери Дмитрия Воронкова стиль казанской команды должен будет сместить крен с силового на техничный хоккей. Оба новичка пусть и не готовы «грызть лед зубами», но обладают отличными руками и умением создать момент из ничего.

Да и стоит заметить, что Яшкин точно должен превосходить в мастерстве Воронкова продавливать пятак. Более того, у новичка «Ак Барса» с этим компонентом даже лучше – в последний сезон Воронков уже не выглядел на пятаке таким монстром, как ранее.

К радости нижнекамских болельщиков, «Нефтехимик» свой сезон начинает в максимально комфортных условиях Фото: hcnh.ru

Плавное начало для «Нефтехимика». Не повторить прошлогодний казус

К радости нижнекамских болельщиков, «Нефтехимик» свой сезон начинает в максимально комфортных условиях. Первая серия будет домашней. Наведаются сначала команды, которых топами назвать сложно, – минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь», и только потом в гости приедут действующие чемпионы – московское ЦСКА.

Если вспоминать прошлый сезон, то именно слишком резкий старт с сильными соперниками серьезно подкосил команду на старте сезона, что в итоге вылилось в десять подряд поражений с начала регулярного чемпионата. Тогда уже в первые дни приходилось играть с московскими ЦСКА и «Динамо» и ярославским «Локомотивом». К счастью, после нескольких перестановок сезон удалось спасти, но повторения такого календаря нижнекамцы точно не хотели бы. Есть все шансы стартовать удачно и по накатанной набирать ход в чемпионате.

Другой вопрос, с кем именно набирать ход, – приобретений в стане «Нефтехимика» пока так и нет, хотя директор клуба Игорь Ларионов в разговоре с «ТИ-Спорт» обещал два приобретения на замену Порядину и Лещенко.

Директор клуба Игорь Ларионов обещал два приобретения на замену Порядину и Лещенко Фото: hcnh.ru

Нижнекамцы соберутся уже 11 июля, пройдут медосмотр, а с 13-го начнут подготовку на своей базе в Красном Ключе. 4 и 6 августа проведут два «товарняка» – сначала уже традиционно с «Салаватом Юлаевым» в Уфе (этой традиции уже скоро первый юбилей), а после команда Олега Леонтьева примет «Ладу» на своем льду. После этого 10 и 13 августа «волки» сыграют на Кубке Лады. Тут нижнекамцы сойдутся на льду с «Куньлунем», «Нефтехимиком», «Химиком» и, собственно, самой «Ладой».

Завершат подготовку к сезону в омском турнире имени Блинова, который пройдет с 20 по 25 августа. Помимо нижнекамцев здесь сыграют «Авангард», «Барыс», «Локомотив» и «Салават Юлаев». Состав мощный – лучшая проверка для команды Леонтьева перед самым стартом сезона.