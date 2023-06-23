«Нефтехимик» теряет лидеров: Игорь Ларионов рассказал, как Нижнекамск спасает межсезонье

То, что Павел Порядин уже откровенно засиделся в одном клубе и хочет попробовать себя на уровне команд другого уровня, было очевидно уже давно

Фото: hcnh.ru

Никаких вопросов по Порядину. Но кто будет вместо него?

К окончанию первого месяца лета «Нефтехимик» выглядит одним из самых недоукомплектованных клубов в КХЛ. По крайней мере для решения привычных задач – выхода в плей-офф. Нижнекамск покинули почти все лидеры, которые делали результат, а на замену из равносильных хоккеистов никто пока не пришел.

В клубе «ТИ-Спорт», однако, заверили, что тревога болельщиков преждевременна. Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов отметил, что работа ведется:

«На сегодняшний день у нас идет активная работа – и она уже на завершающей стадии – для замещения на позиции ушедших Порядина и Лещенко. Это будут один легионер, а второй – игрок, который уже играл в России, Казахстане, Белоруссии.

Ко всему прочему, нам удалось сохранить большинство хоккеистов основы. Мы считаем, у нас довольно ровная по уровню команда и делать ставку не только на оставшихся Чивилева или Камару, но и другие наши ребята являются лидерами. Мы рассчитываем на каждого игрока нашей команды. Например, у нас отлично вписался в состав и проявил себя в плей-офф Раиль Якупов. Хорошо проявляют себя другие молодые хоккеисты», – сказал Ларионов.

Игорь Ларионов: «На сегодняшний день у нас идет активная работа – и она уже на завершающей стадии – для замещения на позиции ушедших Порядина и Лещенко» Фото: hcnh.ru

О том, что Павел Порядин уже откровенно засиделся в одном клубе и хочет попробовать себя на уровне команд другого уровня было очевидно уже давно. А скорое окончание контракта форварда подводило руководство «Нефтехимика» к тому, что пора бы его выгодно обменять, чем терять в следующем году бесплатно. Так что к решению директора клуба Игоря Ларионова отпустить лидера в «Спартак» не может быть никаких вопросов.

Павел уже многое сделал для «волков», и пора было идти ему навстречу. На счету Порядина 375 матчей за «Нефтехимик» при 163 (79+84) набранных очках. Зато есть большие вопросы к выбору самого хоккеиста – «красно-белые» не показывают результаты, которые были бы принципиально выше, чем у нижнекамцев.

«С Павлом мы расстались на хорошей ноте. Он попросил нас, сказал, что хочет выиграть Кубок, и мы пошли ему навстречу. В итоге обменяли его в «Спартак», взамен получили двух игроков и хорошую компенсацию», – подчеркнул директор нижнекамского клуба.

По условиям сделки, «Нефтехимик» получил от «Спартака» защитника Артема Серикова, нападающего Дмитрия Злодеева и денежную компенсацию в 50 млн рублей. И надо отметить, что со вторым получилось очень даже удачно. Парень довольно перспективный, большой. Но на уровне КХЛ пока еще никак себя не показал. В прошлом сезоне у него 18 матчей, 1 результативная передача и «-1» показателя полезности. Это не игрок, который завтра выйдет на лед, и поведет за собой команду. Его нужно «вытягивать» на уровень, на который тот способен, и ждать, когда хоккеист обретет уверенность, чтобы брать игру на себя.

Нижнекамцам же для борьбы за плей-офф в следующем году нужны хоккеисты, умеющие брать инициативу и забивать.

Кирилл Воробьев уехал в «Автомобилист» на контракт в 75 миллионов за 2 года Фото: hcnh.ru

Почему не удержали Лещенко и Воробьева?

Весной команду покинул и системообразующий игрок обороны Кирилл Воробьев, уехавший в «Автомобилист» на большой контракт в 75 миллионов за 2 года. Справедливости ради, нужно признать, что подобными суммами в «Нефтехимике» оперировать просто не могут. Так что конкурировать с екатеринбургским «олигархом» возможности практически не было. В «Нефтехимике» отметили «ТИ-Спорт», что все случаи ухода лидеров вызваны более выгодными финансовыми предложениями от более богатых команд.

Сам Воровьев в своем недавнем интервью заявлял, что первые два предложения «Нефтехимика» его не устроили, а когда он получил третье, повышенное, уже было поздно, поскольку договорился с Екатеринбургом. В Нижнекамске же другая версия событий:

«С Кириллом была такая ситуация: мы вели с ним переговоры еще с декабря месяца. Знали, что у него были предложения сначала от пяти клубов, потом два отсеялись. Уже ближе к началу плей-офф сторона игрока начала говорить, мол, давайте вернемся к этому разговору уже после окончания плей-офф, ему нужно сосредоточиться на хоккее. Когда игры закончились, он просто выбрал наиболее выгодный для себя вариант», – сказал Ларионов.

Найти замену для Вячеслава Лещенко «Нефтехимику» будет крайне сложно Фото: hcnh.ru

А вот почему не удалось удержать Вячеслава Лещенко, буквально затащившего нижнекамцев в плей-офф, когда пришел посреди сезона 2021/2022 – логичный вопрос болельщиков. Уфимский «Салават Юлаев» давно потерял статус топ-клуба КХЛ, готового приглашать дорогостоящих и именитых хоккеистов. Проблемы с выплатами зарплат там возникают буквально каждый год. По идее, конкурировать с Уфой было можно, но более солидный бюджет сыграл решающую роль.

«В случае с Лещенко мы предлагали существенное повышение условий, однако “Салават Юлаев” предложил хоккеисту на 15% больше, чем предлагали по новому контракту мы», – сказал директор «Нефтехимика».

В минувшем сезоне Лещенко набрал 34 (16+18) очка при полезности «-6» в 63 матчах чемпионата КХЛ. Он занял второе место в списке лучших бомбардиров команды. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла при полезности «-3» в 6 играх. Игрок выступал классической палочкой-выручалочкой для нижнекамского клуба, забивая важнейшие шайбы в самый нужный момент. Присутствие или отсутствие именно такого игрока, как правило, определяет результат в матчах «на тоненького», где одна ошибка может стоить победы. Именно из таких игр складывается итоговое место в таблице. Найти замену для Лещенко будет крайне сложно. Посмотрим, насколько удачно удастся выкрутиться в сложившейся ситуации менеджменту «Нефтехимика».

Ансель Галимов утверждает, что в ответ на запрос о повышении зарплаты он не получил достойного предложения и решил принять предложение «Спартака» Фото: hcnh.ru

Галимов вновь показал себя не с лучшей стороны

Уехал в Москву с некоторой обидой и Ансель Галимов. В личных разговорах хоккеист утверждает, что в ответ на запрос о повышении зарплаты он не получил достойного предложения и решил принять предложение «Спартака».

«Мы предложили ему повышение в деньгах, но только на один сезон, поскольку осторожно относимся к контрактам с возрастными игроками. Показал бы себя хорошо, мы бы предложили еще один. В итоге, как оказалось, в “Спартаке” он пошел на понижение, выбрав проживание с семьей в Москве и двухлетний контракт. Тем более у него учеба в столице», – отметил Игорь Ларионов.

В случае с Анселем есть большие вопросы и к самому игроку. Карьера Анселя в последнее время довольно противоречивая. После ухода из «Авангарда» он так и не мог закрепиться ни в одной команде и буквально в каждом новом клубе ему указывали на дверь. Из «Северстали» он уехал еще до окончания первой половины дебютного сезона. Ничего толком не показал в «Спартаке», да и в «Сочи» тоже потерялся, откуда его уже буквально выпроваживали.

«Нефтехимик» пригласил хоккеиста, чья карьера шла либо к завершению, либо к тому, чтобы нападающий оказался в ВХЛ или европейских второсортных турнирах. Нижнекамцы помогли Галимову реанимировать его карьеру, показать, что он еще способен приносить результат. Форма поведения, которую выбрал хоккеист по отношению к родному клубу оставляет много вопросов.