Татарстан на 92% завершил план по строительству жилья в 2024 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала года в Татарстане введено 2,909 млн квадратных метров жилья. Это 92% от общего объема, запланированного на этот год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По данным министра, по линии коммерческого строительства сдано 49% объектов от плана. Построено 115 многоквартирных домов общей площадью 723 тысячи квадратных метров.

План по социальной ипотеке выполнен на 78%. В работе остаются 27 объектов суммарной площадью 126 тысяч квадратных метров. В части индивидуального жилищного строительства завершено 15 262 дома, общая площадь которых составляет 2,06 млн квадратных метров.

Также в республике реализуются программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Для детей сирот в 2024 году планировалось приобрести 621 жилое помещение. По 521 объекту в 23 муниципалитетах заключены четыре госконтракта, еще по 100 Минземимущество РТ проводит мероприятия по объявлению аукциона.

25 из 28 сертификатов реализовано молодыми семьями с пятью и более детьми. Для остальных получателей Госжилфонд ведет подбор подходящего жилья.

В программу на 2024 год включено также 84 молодых семьи. Все они уже использовали субсидии.

Кроме того, глава Минстроя рассказал участникам совещания о реализации национальных проектов в строительной сфере в 2024 году.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.