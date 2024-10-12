Рекультивация иловых полей в Татарстане по нацпроекту завершена на 73%

По национальному проекту «Экология» в Татарстане продолжаются работы по реконструкции биологических очистных сооружений и рекультивация иловых полей. Работы по первому из объектов близки к завершению — выполнены на 96%, готовность по второму составляет 73%. Об этом стало известно на субботнем совещании в Доме Правительства РТ, сообщает Минстрой РТ.

95% достигло выполнение работ по благоустройству 64 общественных пространств, в том числе семь объектов в семи муниципалитетах сданы за прошедшие две недели.

Кроме того, в республике реализуются мероприятия в рамках федеральной программы «Жилье». Остается завершить четыре объекта, их готовность в настоящее время составляет 75%.

Строительно-монтажные работы также продолжаются в ряде образовательных учреждений РТ: в здании начальных классов в Кукморском районе (72%), в пяти детских садах (88%). Один из последних сданных объектов по программе — детсад на 260 мест в Куюках Пестречинского района.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», госпрограммы и двух республиканских программ в Татарстане было запланировано строительство 53 объектов. В работе остаются пять медучреждений, работы в которых выполнены на 63%.

Среди спортивных объектов остается завершить три футбольных манежа (82%). На этой неделе универсальная спортплощадка введена в эксплуатацию в Елабуге. На 83% выполнено строительство лыжно-роллерной трассы в Кукморе и административного здания на существующем футбольном поле в Апастове.

По линии молодежной политики в регионе остаются в работе четыре оздоровительных лагеря (63%), молодежный центр в Рыбной Слободе, который строится по федеральной программе «Современный облик сельских территорий».

В отрасли «Культура» работы выполнены на 87%. По одному объекту остается завершить по двум республиканским программам строительства соцучреждений. Это здание исполкома в Черемшанском районе (95%) и пункт комплексного обслуживания в Нурлатском районе (97%).

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с указом Президента Владимира Путина.