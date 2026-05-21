Татарстан может стать пилотной площадкой для создания энергозон под ЦОДы
Татарстан рассчитывает стать пилотным регионом для создания специальных энергетических зон под центры обработки данных (ЦОДы) для нейросетей. Об этом, отвечая на вопрос «Татар-информа», рассказал министр цифрового развития республики Илья Начвин.
«Татарстан – очень хорошая площадка для этого, и, само собой, мы бы хотели в этом направлении двигаться, выступать как пилотная площадка. Сейчас мы работаем в этом направлении, чтобы войти в проект. У нас все необходимые энергоресурсы для этого есть. Татарстан – промышленная зона, и мы в этом плане должны стать пилотной площадкой», – пояснил Начвин.
Речь идет о создании специальных энергетических зон для развития нейросетей, которое обсуждается на федеральном уровне. В них планируется ввести особый режим энергоснабжения для размещения ЦОДов. Инициатива попадет сразу в два интереса Татарстана – развитие ИИ и решение проблемы дефицита электроэнергии.