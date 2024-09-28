Татарстан станет одной из площадок проекта «Готов к санитарной обороне»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани прошел круглый стол по реализации проекта партии «Единая Россия» «Готов к санитарной обороне». Татарстан должен стать одной из площадок по тиражированию инициативы. Об этом заявил депутат Государственной Думы, координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее», главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава РФ Дмитрий Хубезов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Инициатива предполагает расширенное обучение первой помощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей. Круглый стол был организован в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.

Помимо Дмитрия Хубезова, в мероприятии приняли участие министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин, координатор партпроекта «Здоровое будущее» в РТ, главный врач Республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ Ольга Воронова, член регионального совета сторонников «Единой России» в РТ, заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова и ряд других лиц.

«Задача программы „Готов к санитарной обороне“ — научить помогать. Она должна охватить максимальное количество жителей нашей страны. В Татарстане есть неплохой опыт в обучении навыкам первой помощи. Важно продумать способы продвижения и реализации проекта, чтобы он становился более эффективным», — заметил Дмитрий Хубезов.

Во исполнение поручений Президента РФ Владимира Путина для совершенствования знаний по оказанию первой помощи «Единая Россия» запустила в рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее» реализацию направления «Готов к санитарной обороне». В Татарстане к воплощению инициативы в жизнь приступили 5 сентября этого года.

«В Татарстане знают, что такое „управление“. Я уверен, вы быстро наладите работу и выстроите процесс так, чтобы люди поняли, почему курсы первой помощи необходимо пройти каждому. И уже в скором будущем мы будем рекомендовать республику как одну из площадок, куда можно приехать и поучиться», — подчеркнул парламентарий.

Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава РФ сказал также, что работать необходимо на реальный результат.

«Мы должны создать условия [для] снижения смертности от внешних причин. Кроме того, обучение оказанию первой помощи позволяет отработать взаимодействие медицинских работников и обычных людей в экстренной ситуации. Необходимо выиграть время до приезда врачей, это может стать решающим моментом, чтобы спасти чью-то жизнь», — заключил он.

Глава Минздрава РТ в свою очередь отметил, что курсы первой помощи стоит пройти каждому, кто хочет обезопасить себя и своих близких.

«Татарстан — большая республика, здесь ведут свою деятельность множество предприятий и компаний. Уверен, первую помощь должен уметь оказывать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Чем больше людей владеют такими навыками, тем выше вероятность, что среди очевидцев экстренной ситуации окажется тот, кто сумеет помочь», — сказал он.

Ольга Павлова добавила, что проект «Готов к санитарной обороне» должен стать одним из самых массовых.

«Он будет реализовываться на крупных предприятиях республики, в детских спортивных школах и других организациях. Важнейшая функция Российского государства — это сбережение народа. Мы должны бороться за каждого человека. Людям, безусловно, нужно уметь оказывать хотя бы минимальную помощь друг другу, не дожидаясь приезда врачей», — убеждена член Общественной палаты РТ.

Помимо прочего, по мнению Павловой, человека, обладающего навыками оказания первой помощи, характеризует активная гражданская позиция.

«Партия „Единая Россия“ первая начала подготовку инструкторов по оказанию первой помощи. Сегодня должен обучиться весь партактив, который дальше в своих первичных отделениях будет распространять этот положительный опыт. В Татарстане должен пройти всеобуч по этому направлению», — резюмировала общественница.

Сейчас в Татарстане функционируют 120 лицензированных учебных центров, обучающих оказанию первой помощи. Предусмотрен текущий контроль успеваемости с промежуточной аттестацией. Обучение завершается итоговой аттестацией, которая включает проверку теоретических знаний и оценку практических навыков. По окончании курсов выдаются документы установленного государственного образца.