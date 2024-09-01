Татарстан лидирует в ПФО по объему инвестиций в основной капитал

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По итогам первого полугодия 2024 года инвестиции в основной капитал Татарстана составили 521 млрд 480,4 млн рублей. В годовом выражении они увеличились на 24,3%. Это следует из подготовленного Росстатом доклада о социально-экономическом положении страны.

При этом Татарстан лидирует по объему капитальных вложений среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкортостан (272 млрд 965,9 млн рублей), на третьем — Нижегородская область (232 млрд 329,5 млн рублей).

Вместе с тем по темпам увеличения инвестиций в основной капитал Татарстан лишь на четвертой позиции, а Башкортостан с 26,6% роста — на третьей. Первое и второе места по этому показателю заняли Ульяновская и Саратовская области — 29,5% и 27,6% роста (но всего 50 млрд 224,1 млн и 114 млрд 318,4 млн рублей вложений). В Нижегородской области капитальные вложения выросли только на 0,5% год к году.

В целом по ПФО инвестиции в основной капитал в первом полугодии составили 1 трлн 988 млрд 236,2 млн рублей, увеличившись на 15,7% в годовом выражении. В целом по России они достигли 14 трлн 370,4 млрд рублей, показав рост на 10,9%.

В Татарстане доля собственных средств в капитальных вложениях составляет 66,4%, а привлеченных — 33,6%. На бюджетные средства приходится 22,3% инвестиций в основной капитал (в том числе на средства федерального бюджета — 13,3%, регионального — 8,9%, местных бюджетов — 0,1%), тогда как на кредиты банков — 4,2%.