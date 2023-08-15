Татарстан лидирует в голосовании за подключение сел и деревень к интернету

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Татарстанцы стали самыми активными участниками онлайн-голосования за подключение сел и деревень к интернету. Следом расположились Башкирия и Краснодарский край, сообщает Минцифры РТ.

На 15 августа жители республики оставили 24 046 голосов на портале «Госуслуги». По региону лидируют село Дербедень Альметьевского района, Шеморданское из Сабинского и Ошторма-Юмьинское из Кукморского района.

Как ранее сообщал «Татар-информ» по итогам голосования по Татарстану определят 87 населенных пунктов-победителей, в которых проживают от 100 до 500 человек. В 2024 году в них обеспечат мобильный доступ к высокоскоростному интернету.

Присоединиться к голосованию можно до 10 сентября включительно. Свой выбор можно подтвердить на портале госуслуг либо отправив бумажное письмо в Минцифры Татарстана.

Голосование реализуется по Программе устранения цифрового неравенства в соответствии с целями национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.