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В Татарстане определят 87 сел и деревень, где подключат мобильный интернет
Жители Татарстана могут проголосовать за подключение сел и деревень к мобильному интернету. Голосование за бесплатное подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету стартовало сегодня на портале госуслуг РФ, сообщает Минцифры РТ.
В ведомстве уточняют, что в голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Жители республики могут проголосовать за один населенный пункт, располагающийся в субъекте РФ, где у голосующего оформлена постоянная регистрация по месту жительства.
Для участия в голосовании необходимо перейти по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet. Оно продлится до 13 августа текущего года. По итогам голосования будут определены 87 населенных пунктов Татарстана, где в 2024 году будет обеспечен мобильный доступ к высокоскоростному интернету.
Кроме онлайн-голосования жители могут отправить в Минцифры РФ бумажное письмо. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется предоставить услуги связи.
При подсчете голосов будут учитываться письма, поступившие в ведомство не позднее 10 сентября 2023 года. Результаты голосования будут опубликованы до 18 декабря на портале gosuslugi.ru.
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