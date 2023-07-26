Татарстан компенсирует расходы на размещение переселенцев из приграничных регионов России

В Татарстане планируется расширить механизм выплаты компенсаций организациям, которые связаны с размещением и питанием переселенцев с территории Украины и новых регионов России. Теперь распространить эту меру поддержки планируется также на граждан, прибывших в Татарстан из приграничных с Украиной регионов, следует из соответствующего проекта постановления.

В порядке назначения выплат предлагается изменить формулировку. Раньше они предполагались только за размещение и питание граждан, прибывших из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Теперь – на граждан, прибывших из Украины, а также из субъектов РФ, «на которых введены максимальный и средний уровни реагирования».

Напомним, что максимальный уровень реагирования как раз введен указом Президента Владимира Путина в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. А средний уровень реагирования – на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Об утверждении порядка выплаты компенсаций организациям, разместившим у себя переселенцев, «Татар-информ» сообщил в мае прошлого года. Согласно постановлению, власти республики возместят расходы из расчета до 1 328 рублей на одного человека в сутки. Судя по проекту документа, эта сумма останется прежней.

До конца июля документ будет проходить антикоррупционную экспертизу.