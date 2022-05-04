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Ру Тат
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Общество
4 мая 2022  15:44

Татарстан компенсирует расходы на размещение переселенцев с территории Украины

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Правительство Татарстана утвердило постановление, по которому бюджет республики компенсирует расходы организациям, разместившим у себя переселенцев с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также с территорий Украины.

Документ, опубликованный сегодня на портале правовой информации РТ, подписал 30 апреля,  Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно постановлению, власти республики возместят расходы из расчета до 1 328 рублей на одного человека в сутки.

Из документа также следует, что официально переселенцы в Татарстане расположились в восьми пунктах:

  • гостиница «Второй дом» (Казань),
  • гостинично-жилой комплекс ЗАО «Кварт» (Казань),
  • санаторий «Ливадия-Татарстан» (Казань), 
  • хостел «Экспресс» (Казань),
  • ЗАО «Камазжилбыт» (Набережные Челны),
  • санаторий «Жемчужина»(Набережные Челны),
  • санаторий «Васильевский» (Зеленодольский район),
  • санаторий «Санта» (Лаишевский район).

Расходы возмещаются за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Татарстану из федерального бюджета, говорится в постановлении Кабмина республики.
 

#вынужденные переселенцы #Алексей Песошин #документы
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