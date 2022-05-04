Татарстан компенсирует расходы на размещение переселенцев с территории Украины
Правительство Татарстана утвердило постановление, по которому бюджет республики компенсирует расходы организациям, разместившим у себя переселенцев с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также с территорий Украины.
Документ, опубликованный сегодня на портале правовой информации РТ, подписал 30 апреля, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно постановлению, власти республики возместят расходы из расчета до 1 328 рублей на одного человека в сутки.
Из документа также следует, что официально переселенцы в Татарстане расположились в восьми пунктах:
- гостиница «Второй дом» (Казань),
- гостинично-жилой комплекс ЗАО «Кварт» (Казань),
- санаторий «Ливадия-Татарстан» (Казань),
- хостел «Экспресс» (Казань),
- ЗАО «Камазжилбыт» (Набережные Челны),
- санаторий «Жемчужина»(Набережные Челны),
- санаторий «Васильевский» (Зеленодольский район),
- санаторий «Санта» (Лаишевский район).
Расходы возмещаются за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Татарстану из федерального бюджета, говорится в постановлении Кабмина республики.