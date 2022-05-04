Татарстан компенсирует расходы на размещение переселенцев с территории Украины

Правительство Татарстана утвердило постановление, по которому бюджет республики компенсирует расходы организациям, разместившим у себя переселенцев с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также с территорий Украины.

Документ, опубликованный сегодня на портале правовой информации РТ, подписал 30 апреля, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно постановлению, власти республики возместят расходы из расчета до 1 328 рублей на одного человека в сутки.

Из документа также следует, что официально переселенцы в Татарстане расположились в восьми пунктах:

гостиница «Второй дом» (Казань),

гостинично-жилой комплекс ЗАО «Кварт» (Казань),

санаторий «Ливадия-Татарстан» (Казань),

хостел «Экспресс» (Казань),

ЗАО «Камазжилбыт» (Набережные Челны),

санаторий «Жемчужина»(Набережные Челны),

санаторий «Васильевский» (Зеленодольский район),

санаторий «Санта» (Лаишевский район).

Расходы возмещаются за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Татарстану из федерального бюджета, говорится в постановлении Кабмина республики.

