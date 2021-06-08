Татарстан и Якутия подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве

Сегодня в Казанском Кремле было подписано соглашение о сотрудничестве в экономической, социальной и иных сферах между Республикой Татарстан и Республикой Саха (Якутия), а также План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве в экономической, культурной и социальной сферах. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Подписи под документом поставили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Делегация из Якутии находится в Татарстане с рабочей поездкой.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в «Татмедиа» прошло совещание руководства Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям с делегацией представителей СМИ из Якутии.

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