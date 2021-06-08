В «Татмедиа» прошел круглый стол с участием делегатов из Якутии

В «Татмедиа» прошло совещание руководства Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям с делегацией представителей СМИ из Якутии.

Во встрече приняли участие руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, гендиректор ГУП РТ «Татарское книжное издательство» Ильдар Сагдатшин и другие.

«„Татмедиа“ объединяет все информационные ресурсы республики. Также в состав АО „Татмедиа“ входит одна из крупнейших в регионе типографий, которая постоянно развивается», — сказал Салимгараев.

Делегация из Якутии прибыла в количестве семи человек, среди которых были председатель правления Союза писателей Якутии, народный поэт Наталья Харлампьева, писатель, член правления Союза писателей Якутии

Елена Слепцова, гендиректор «Сахапечать» Ньургуйаана Стручкова.

«У немного другая структура, в отличие от „Татмедиа“. Детские издательства работают отдельно, государственные газеты акционировались и существуют отдельно. Несмотря на то, что у нас есть госгазета, у нас большая проблема по доставке», — поделилась Наталья Харлампьева.

В Якутии сейчас тяжелая ситуация с почтовой доставкой и неразвитой интернет инфраструктурой, которая не позволяет перевести издания полностью в цифровой формат.

«Общие проблемы касаются почты и доставки газет. Территория Якутии огромна, и у них такие же проблемы с доставкой, как и у нас: высокая себестоимость и непериодичность доставки», — отметил Шамиль Садыков.

В рамках круглого стола прошли презентации РА «Татмедиа» и делегации Республики Саха (Якутия). В ходе встречи между АО «Татмедиа» и «Сахапечать» было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Благодаря меморандуму у нас есть возможность друг другу помогать, обмениваться технологиями и методиками работы», — отметил Садыков.