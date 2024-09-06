Татарстан и Саудовскую Аравию может связать прямой авиарейс

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан и Саудовская Аравия обсуждают открытие прямого авиасообщения. Об этом стало известно на встрече Раиса РТ Рустама Минниханова и министра по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфика бен Фаузана ар-Рабиа, передает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов поблагодарил министра за оказываемое внимание татарстанским делегациям и паломникам, совершающим хадж, и добавил, что благодаря открытию генконсульства королевства в Казани будет в значительной степени облегчено визовое облуживание паломников и туристов. Кроме того, он отметил о необходимости прямого авиасообщения между Татарстаном и Саудовской Аравией.

«Открытие прямого авиасообщения приведет к еще большему укреплению наших связей. Есть рабочая группа, которая занимается данным вопросом. Эти авиарейсы важны не только для паломников — Татарстан может стать точкой притяжения для туристов из Саудовской Аравии», — сказал в ответ Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа.