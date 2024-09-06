Раис Татарстана встретился с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузаном ар-Рабиа. Он поблагодарил гостя за визит в Казань и отметил, что королевство является важным партнером России. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

«У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Руководители наших стран проводят регулярные встречи и телефонные разговоры. У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, экономике и гуманитарных областях», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2026 году исполнится сто лет установлению дипломатических отношений между нашей страной и Саудовской Аравией, напомнил Раис РТ и отметил, что первым дипломатом, вручившим королю-основателю Абдель Азизу ноту о признании Правительством СССР Саудовской Аравии как вновь образовавшегося государства, был татарин — консул России в Хиджазе Керим Хакимов.

Татарстан, продолжил Минниханов, придает большое значение развитию сотрудничества с Саудовской Аравией в рамках российско-саудовских отношений.

«Мы считаем очень важным дальнейшее развитие экономических и инвестиционных связей. Есть хорошие возможности для взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства. Татарстан — пилотный регион по реализации проектов исламского банкинга в России. Мы могли бы сотрудничать и по данному направлению. Также в нашей республике большое внимание уделяется развитию индустрии халяль», — подчеркнул Раис республики.

Татарстан заинтересован в поставках автомобилей «КАМАЗ», вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимпродукции, минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования, газотурбинного, газоперекачивающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, сельхозпродукции, а также медицинской и фармацевтической продукции.

С этого года Саудовская Аравия стала официальным членом БРИКС, напомнил Минниханов.

«В октябре столица нашей республики примет Саммит глав государств БРИКС, на который мы ждем высокую делегацию Вашей страны», — сказал он.