Татарстан и Санкт-Петербург подписали соглашение: в фокусе спорт, культура, образование

В Казани подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Татарстан и Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Подписи под документом поставили глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин и председатель заксобрания Александр Бельский.

Как напомнил Мухаметшин, первое подобное соглашение между республикой и городом федерального значения было подписано ещё в 2010 году. В нынешних реалиях оно потребовало обновления.

«Мы пришли к выводу, что надо ещё раз проанализировать, что нам удалось сделать, где мы ослабили. Надо организовывать встречи не только на татарстанской земле, но и в Санкт-Петербурге, и не только депутатов, но и профильных комитетов, фракций. Нам есть, что перенять друг у друга. В дорожной карте мы постараемся учесть не только парламентариев, но и коллективы ведомств», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Соглашение позволит взаимодействовать в области законотворчества по вопросам защиты прав и свобод человека, конституционного и государственного строительства, местного самоуправления, обеспечения социально-экономического и инновационного развития территорий, реализации национальных проектов, поддержки отечественных товаропроизводителей, социальной защиты населения, охраны окружающей среды. Также парламентарии регионов смогут расширять гуманитарно-культурные связи и контакты между общественными объединениями граждан.

Глава заксобрания Санкт-Петербурга напомнил, что Татарстан имеет особую страницу взаимодействия с городом: Казань принимала детей во время блокады Ленинграда.

«Наше сотрудничество будет, в первую очередь, не формальным, а реальным. Мы разработаем дорожную карту в области культуры, образования, спорта. Наши регионы близки друг к другу, в том числе и потому, что мы оба считаем себя столичными регионами», – сказал он.

После подписания соглашения о сотрудничестве Александр Бельский подарил Фариду Мухаметшину от Заксобрания Санкт-Петербурга картину, на которой изображена соборная мечеть города на Неве.

Между Татарстаном и Санкт-Петербургом, отметим, уже к настоящему моменту сложились торгово-экономические, гуманитарные и культурные связи. Ежегодно в селе Энколово Ленинградской области проходит и народный татарский праздник Сабантуй.

Находясь с официальным визитом в Казани, делегация Санкт-Петербурга посетила сегодня Агентство инвестиционного развития, встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда. Завтра члены делегации бывают в Иннополисе, Казанском Кремле, Богородицком монастыре и в Свияжске.