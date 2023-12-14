Делегация из Санкт-Петербурга встретилась с блокадниками, живущими в Казани

Парламентская делегация Санкт-Петербурга встретилась с жителями блокадного Ленинграда, которые проживают в Казани. Мероприятие прошло во Дворце культуры им.С.Саид-Галиева, сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

Законодатели осмотрели экспозиции, посвященные жизни блокадников после их эвакуации в Казань в годы Великой Отечественной войны, их вкладу в Победу.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил их с приближающейся знаменательной датой — 80-летием снятия блокады Ленинграда, которое будет отмечаться в январе 2024 года.

Кроме того, члены делегации возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда и вечному огню перед дворцом культуры и почтили их память минутой молчания.

Бельский выразил благодарность жителям Татарстана и руководству республики за внимание к памяти павших и за социальную поддержку блокадников, проживающих в РТ.

Напомним, что основная цель рабочего визита законодателей — подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным Советом Татарстана и Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Кроме того, парламентарии Северной столицы знакомятся с экономическим, инвестиционным и культурным потенциалом республики.

Участие во встрече также приняли секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, депутаты парламента.

Подводя итоги года 14 декабря, Президент Владимир Путин подчеркнул, что памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной и с событиями современной России, имеют морально-нравственное и личное измерение почти для каждой семьи.

«Я думаю, что не для меня, — это для всего российского народа, даже для всех народов бывшего Советского Союза имеет огромное морально-нравственное значение. И почти для каждой российской семьи это имеет и личное измерение», — подчеркнул глава государства.