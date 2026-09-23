Минниханов: Университет КРуТех станет новым этапом сотрудничества России и Китая

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в китайскую провинцию Шаньдун, где принял участие в образовательном форуме Татарстана и Шаньдуна. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Выступая на форуме, Минниханов отметил, что образование занимает важное место в сотрудничестве Татарстана и Китая. В вузах республики сейчас учатся более 2 тыс. студентов из КНР. При этом, по его словам, совместные проекты в области научных исследований и прикладных разработок пока развиваются недостаточно активно.

«Сегодня мы делаем очень важный шаг на пути развития двухсторонних связей в научно-образовательной сфере. Проект создания Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех – это уникальная инициатива, которая не имеет аналогов в богатой истории взаимоотношений наших стран», – отметил Минниханов.

Меморандум о создании университета подписали в мае во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На первом этапе в проект войдут 11 университетов Татарстана и 14 вузов Шаньдуна. Запуск совместных образовательных программ по инженерным, цифровым и биомедицинским специальностям, а также промышленному дизайну запланирован на 2027 год.

Заместитель губернатора Шаньдуна Сунь Симинь рассказал о системе образования провинции и отметил большой потенциал сотрудничества с Татарстаном. По его словам, необходимо расширять межвузовские обмены и создавать новые площадки для взаимодействия.

«Истинная дружба не знает расстояний, совместными усилиями мы приведем сотрудничество в образовании на новый уровень», – заключил Сунь Симинь.

Минниханов также сообщил, что в ноябре в Казани пройдет крупнейший форум технических университетов России и Китая, и пригласил в Татарстан представителей вузов Шаньдуна.

Лидерами консорциума Российско-Китайского университета перспективных технологий станут Казанский (Приволжский) федеральный университет и Шаньдунский университет. Образовательная модель предусматривает двойное научное руководство и выдачу выпускникам двух дипломов.

В завершение форума университеты Татарстана и Шаньдуна подписали ряд соглашений о сотрудничестве.