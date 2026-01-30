Татарстан и Росморречфлот подпишут соглашение о софинансировании содержания судовых ходов

Татарстан планирует в этом году подписать соглашение с Росморречфлотом для улучшения судоходных условий Вятки. Об этом сообщил по видеосвязи министр транспорта России Андрей Никитин на круглом столе в МВЦ «Казань Экспо».

«В 2026 году планируется заключение соглашения между Росморречфлотом и Татарстаном о предоставлении субсидии на софинансирование содержания судовых ходов, инфраструктуры внутренних водных путей», – сказал он.

Никитин напомнил, что в 2024 году стартовал проект «Речные магистрали». Тогда в нем участвовали Нижегородская область, Чувашия и Татарстан.

«В 2025 году, к сожалению, Татарстан не участвовал. Очень рассчитываем, учитывая потенциал развития скоростных перевозок, на возврат Татарстана к участию в этом проекте начиная с сезона 2026 года», – заявил министр.

В работе круглого стола принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.