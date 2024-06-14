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Татарстан и Республика Сербская подписали протокол о сотрудничестве
Раис Татарстана Рустам Минниханов и Президент Республики Сербской Милорад Додик на полях ПМЭФ 7 июня подписали протокол о сотрудничестве между двумя республиками, а также о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Документ появился на портале правовой информации.
В протоколе отмечается, что стороны будут взаимодействовать по таким направлениями, как содействие сотрудничеству между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории двух республик, и развитию эффективных форм совместной производственной, инвестиционной и коммерческой деятельности этих субъектов.
Также стороны договорились создавать благоприятные условиях для всесторонних контактов хозяйствующих субъектов и создавать благоприятную деловую среду для предпринимателей в области химической, машиностроительной промышленности, АПК, услуг по строительству транспортной инфраструктуры, жилых и промобъектов, развивать прямые связи научных организаций и содействовать сближению и взаимообогащению культур народов, проживающих на территории двух республик.
«Протокол не налагает на подписавшие его стороны финансовых и (или) имущественных обязательств», — отмечается в тексте.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». На пленарном заседании выступил Президент РФ Владимир Путин. Раис РТ на полях форума провел множество встреч, в том числе с Президентом Республики Сербской.
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