Татарстан и Почта Банк договорились о плане работ по развитию проекта «Пушкинская карта»

Республика Татарстан и АО «Почта Банк» подготовили дорожную карту по реализации комплекса мер по повышению экономического потенциала региона и доступности финансовых услуг. Она предусматривает дальнейшее развитие проекта «Пушкинская карта» и повышение доступности банковских услуг в сельской местности.

Документ подписали Президент РТ Рустам Минниханов и президент — председатель правления Почта Банка Александр Пахомов. Церемония прошла в международном выставочном центре «Казань-Экспо», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов пояснил, что дорожная карта конкретизирует подписанное ранее, в июне этого года, соглашение о сотрудничестве. В первую очередь речь идет о совершенствовании проекта «Пушкинская карта». «Сегодня наши объекты культуры набирают популярность, они стали востребованы у молодежи, и мы увидели, что молодежь заинтересована. Главная задача — сделать посещение объектов культуры доступным», — подчеркнул Президент РТ.

Сотрудничество с Почта Банком также предполагает повышение доступности банковских услуг, особенно в сельской местности. Недавно в Татарстане открылись после ремонта 15 отделений связи, и на следующий год также предусмотрена большая программа. «Считаю, что это огромная поддержка наших сельчан», — заметил Минниханов.

Помимо прочего, реализация дорожной карты предусматривает развитие программ кредитования — на строительство жилья и на образовательные программы. На встрече стороны обсудили проекты, направленные на развитие современных банковских технологий и безналичной оплаты, повышение доступности и качества финансовых услуг. Запланировано развитие программ кредитования физических лиц, сотрудничество в рамках реализации приоритетных проектов и социально-экономических программ на территории региона, включая поддержку семей с детьми и безналичную оплату услуг ЖКХ.

Александр Пахомов напомнил, что Почта Банк развивает сотрудничество с Татарстаном начиная с 2017 года и сегодня представлен во всех районах республики. С помощью специальных терминалов, установленных практически во всех почтовых отделениях РТ, можно снять наличные с карты или оплатить почтовые услуги и товары. Это особенно актуально для малых и удаленных населенных пунктов, где отсутствуют банковские отделения и банкоматы.

«Наша главная цель, к которой мы будем двигаться вместе с руководством республики, — доступность базовых банковских услуг как в городах, так и в отдаленных селах <…>. Сегодня в республике действуют 883 точки обслуживания банка. По этому показателю Татарстан входит в десятку регионов с самой большой сетью Почта Банка», — заметил финансист. И добавил, что комплексное развитие сельских территорий, работа с молодежью, развитие индивидуального домостроения должны стать основой будущих совместных инициатив.