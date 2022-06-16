Татарстан и Почта Банк подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках XXV Петербургского международного экономического форума встретился с президентом — председателем правления АО «Почта Банк» Александром Пахомовым. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.



Преимуществом Почта Банка является использование действующих почтовых отделений для развития операционной сети. «Банк выполняет социальную задачу — доступ сельских жителей к банковскому обслуживанию. Важно, чтобы банк действовал во всех сельских потовых отделениях», — заметил Рустам Минниханов.

На сегодняшний день Почта Банк представлен во всех муниципальных образованиях Татарстана, в 788 населенных пунктах. При этом в 300 малых населенных пунктах он является единственной кредитной организацией.



Президент РТ также упомянул важность развития работы с предпринимателями республики и необходимость разработки удобных кредитных продуктов. Сейчас в Татарстане работает около 100 промышленных площадок муниципального уровне, и это было бы полезно для расширения сотрудничества, пояснил он.



«Отдельно отмечу уникальную программу, которую реализует банк по поручению Президента нашей страны [Владимира Путина] — „Пушкинская карта“. Этот продукт у нас весьма востребован», — добавил Рустам Минниханов (на 1 июня в республике выдано примерно 207 тыс. карт).

«Наша главная цель, к которой мы будем двигаться вместе с руководством республики, — доступность базовых банковских услуг как в городах, так и в отдаленных селах, поскольку это один из ключевых факторов успешного социально-экономического развития территории. Благодаря нашей совместной работе банк пришел в села и деревни, где никогда ранее не было даже возможности снять деньги с банковской карты. Сегодня в республике действуют 883 точки обслуживания банка. По этому показателю Татарстан входит в десятку регионов с самой большой сетью Почта Банка», — отметил в свою очередь президент — председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

«Вместе будем идти и в направлении реализации социальных проектов и программ повышения качества жизни. Отрадно, что руководство республики уделяет этому большое внимание», — заверил он.



В завершении встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и акционерным обществом «Почта Банк».