Президент России поздравил Белоруссию с наступающим Днем независимости

Форум регионов России и Белоруссии помогает наладить связи между представителями органов власти, бизнеса, деятелей образования, науки и культуры. Символично, что это важное для обеих стран мероприятие проводится в канун Дня независимости РБ, отметил в видеообращении к участникам события Президент РФ Владимир Путин.

«Символично и то, что мероприятия форума проходят в канун Дня независимости Белоруссии, который празднуется 3 июля. В этот день Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому от души хотел бы поздравить белорусских людей с предстоящим государственным праздником», — заметил российский лидер.

Он подчеркнул, что 2022 год знаменателен для России и Белоруссии, ведь 25 июня исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических связей между государствами. Все эти годы РФ и РБ сотрудничают в самых разных сферах. Так, например, в области культуры «организуются гастроли местных коллективов, исполнителей театральные, музыкальные и кинофестивали, ежегодно проводится фестиваль „Славянский базар“, талантливым россиянам и белорусам присуждаются союзные премии в области литературы и искусства, науки и техники».

В заключение Владимир Путин выразил уверенность, что IX Форум регионов Белоруссии и России послужит дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия братских народов, и пожелал участникам успехов.