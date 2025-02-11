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Экономика 11 февраля 2025 16:25

Татарстан и МГТУ «Станкин» договорились о сотрудничестве

Татарстан и МГТУ «Станкин» договорились о сотрудничестве
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министерство промышленности и торговли Татарстана и Московский государственный технологический университет «Станкин» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

В IT-парке имени Башира Рамеева в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова подписи под документом поставили ректор МГТУ Владимир Серебренный и вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны планируют совместно работать над развитием научно-технологического и кадрового потенциала станко-инструментальной промышленности, цифровых производственных систем Татарстана.

Церемония подписания состоялась в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня российской науки. Подробнее о них можно прочитать в материале «Татар-информа».

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