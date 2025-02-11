Рустам Минниханов наградил лучшего ученого 2024 года в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил лучшего ученого 2024 года в республике на конкурсе «Научный прорыв». Им стал заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов, кандидат химических наук института геологии и нефтегазовых технологий Михаил Варфоломеев.

«Сегодня мы подводим итоги Года научно-технологического развития в Татарстане. Он стал одним из наиболее плодотворных периодов для научно-образовательного комплекса республики. Завершилось становление целостной региональной модели управления наукой. Проведена большая работа по совершенствованию и внедрению новых мер финансовой поддержки ученых», – отметил Минниханов.

Он также подчеркнул, что Президент России Владимир Путин продлил программу по созданию передовых инженерных школ в стране. В Татарстане на данный момент пять таких заведений. Раис республики поручил продолжить работу в этом направлении.

На звание лучшего ученого года претендовали два номинанта: заведующий кафедрой общей патологии Казанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук Сергей Бойчук и заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов, кандидат химических наук института геологии и нефтегазовых технологий Михаил Варфоломеев. Награда досталась последнему, он получил из рук Рустама Минниханова диплом и памятные подарки.

«Для меня большая честь и гордость заниматься наукой в Татарстане. Он стал центром притяжения талантливой молодежи, в том числе и ученых. Появилось много профильных программ, видны результаты технологического лидерства республики. Мы, как ученые, чувствуем это внимание и искренне ценим поддержку», – поделился впечатлениями Варфоломеев.

Вместе с командой он разработал ряд технологий, которые позволят сделать нефть в сложных месторождениях более доступной, дешевой и экологически чистой.

Всего в премии было предусмотрено 11 номинаций. Особые эмоции и трепет у всех собравшихся вызвала «Специальная номинация», в которой наградили хирурга из Казани Вадима Горбунова. Он сейчас находится в Луганске, где помогает бойцам специальной военной операции. Врач прислал видеообращение, в котором поблагодарил республику за поддержку и передал привет своей маме, которая получила диплом из рук руководителя Аппарата Раиса РТ Асгата Сафарова за сына.

«Очень приятно стать частью такого события, постараюсь оправдать высокую честь и доверие. Приятно, что республика не забывает про тех, кто трудится в рамках Специальной военной операции, очень важно ощущать эту поддержку. Горжусь, что служу своей стране и науке. Хочу передать большой привет моей маме, которая сейчас находится в зале», – сказал в своем видеообращении Вадим Горбунов.

Премия «Научный прорыв» организована Академией наук Республики Татарстан.