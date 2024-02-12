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Экономика 12 февраля 2024 16:04

Татарстан и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве между республиками

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Соглашение о сотрудничестве между республиками Татарстан и Марий Эл было подписано сегодня на итоговом заседании коллегии Министерства промышленности и торговли РТ.

Свои подписи под документом поставили Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев. Соглашение подразумевает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Сегодня также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Российской системой качества (Роскачеством), Духовным управлением мусульман РТ и Комитетом по стандарту халяль ДУМ РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что подписание соглашения между Татарстаном и Марий Эл послужит началом совместной работы по изучению опыта ОЭЗ «Алабуга» в интересах марийской стороны.

#Татарстан #Марий Эл #соглашение
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