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Татарстан и Марий Эл подпишут соглашение о сотрудничестве
Республики Татарстан и Марий Эл подпишут соглашение о сотрудничестве. Соответствующее решение было принято на встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Марий Эл Юрия Зайцева, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Собеседники обсудили вопросы межрегионального взаимодействия, сотрудничества по ряду направлений. Марий Эл особенно заинтересована в изучении опыта Татарстана по созданию особых экономических зон.
Чтобы межрегиональные отношения развивались наиболее эффективно, было принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве между регионами, рассказал по окончании встречи Юрий Зайцев.
Документ предполагается подписать в рамках итогового заседания коллегии Министерства промышленности и торговли РТ. Документ послужит началом совместной работы по изучению опыта ОЭЗ «Алабуга», уточнил Зайцев.
«Мы приехали, чтобы попросить Раиса Татарстана Рустама Минниханова поделиться опытом создания особой экономической зоны. <…> Мы решили, что создадим рабочую группу из специалистов Министерства промышленности и торговли РТ и Марий Эл, а также специалистов самой ОЭЗ „Алабуга“. Посмотрим, как опыт Татарстана можно применить уже для нашей республики», — пояснил он.
Руководитель Марий Эл заверил, что у возглавляемого им региона имеются заинтересованные инвесторы и есть условия для работы.
«Я знаю, что Рустам Минниханов лично начинал этого проект, создание особой экономической зоны, и имеет серьезный опыт. Сегодня мы видим успешную экономическую ситуацию в Татарстане, который стал точкой притяжения инвесторов во многих отраслях. Поэтому — начинаем работать», — подытожил Юрий Зайцев.
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