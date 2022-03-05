В 2021 году в Татарстане по нацпроекту отремонтировано 245,7 км дорог на 5 млрд рублей

В прошлом году в Татарстане активно шла реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». По нацпроекту в республике отремонтировано 245,7 километров дорог на 98 объектах дорожной сети на сумму более 5 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Кроме того, 7 млрд рублей вложено в реализацию трех крупных проектов. Среди них — ремонт дороги Казань — Шемордан. Объект был введен в эксплуатацию в 2021 году.

Работа на двух других знаковых объектах продолжается. Это строительство дороги от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга», ввод которой планируется в 2023 году, и участок Большого Казанского кольца, который предполагается сдать в 2024 году.

Помимо этого, 370 млн рублей вложено в реализацию интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях. На средства финансирования закуплены камеры, датчики интенсивности, автоматические системы управления движением и системы весового контроля, проведены работы по созданию платформы управления дорожным движением.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.