news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Минниханов потребовал жестко пресекать попытки героизации напавшего на школу
Минниханов потребовал жестко пресекать попытки героизации напавшего на школу
Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани
Минниханов и Чуйченко дали старт строительству «Квартала юстиции» в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
16 мая 2021  10:14

Татарстан готовит список тех, кто проявил героизм во время трагедии в 175-й школе

news_top_970_100

Власти Татарстана представят список с именами тех, кто проявил героизм во время стрельбы в казанской школе №175. В него войдут как преподаватели, так и другие сотрудники учебного заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РТ. 
«Список пока не готов. На сайте нашем, в соцсетях мы разместим эти списки в ближайшее время. Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть», — сообщает источник.
На прошедшем 13 мая совещании Президент России Владимир Путин отметил мужество школьников и коллектива школы, а также попросил внести предложения о предоставлении к госнаградам учителей и других сотрудников учебного заведения.

Как ранее заявили в Кремле, все меры, принятые учителями школы №175 Казани, достойны высокой оценки.

Минобрнауки РТ госнаграды ЧП в казанской школе
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное