Татарстан готовит список тех, кто проявил героизм во время трагедии в 175-й школе

Власти Татарстана представят список с именами тех, кто проявил героизм во время стрельбы в казанской школе №175. В него войдут как преподаватели, так и другие сотрудники учебного заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РТ.

«Список пока не готов. На сайте нашем, в соцсетях мы разместим эти списки в ближайшее время. Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть», — сообщает источник.

На прошедшем 13 мая совещании Президент России Владимир Путин отметил мужество школьников и коллектива школы, а также попросил внести предложения о предоставлении к госнаградам учителей и других сотрудников учебного заведения.

Как ранее заявили в Кремле, все меры, принятые учителями школы №175 Казани, достойны высокой оценки.