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Ру Тат
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12 мая 2021  15:20

Песков: Все меры, принятые учителями школы №175 Казани, достойны высокой оценки

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Все меры, которые приняли педагоги казанской гимназии №175, достойны восхищения и самой высокой оценки. Об этом рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, пока сложно сказать, будут ли представлены к наградам погибшие и пострадавшие учителя. 
«Что касается каких-то решений о награждении и так далее, сейчас, в настоящий момент я не могу ответить на этот вопрос, но, безусловно, Президент получает соответствующие доклады», — заметил он.
Произошедшее в Казани, безусловно, окажет влияние на мнение депутатов при рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении оборота оружия. 
«Разумеется, в ходе второго чтения не может остаться без определенного влияния этот процесс. То, что произошло вчера, и данное Президентом поручение, конечно, оно окажет влияние на ход дальнейшей дискуссии», — подчеркнул он.
Коснувшись поручения Президента РФ Владимира Путина об ужесточении законодательства в сфере оборота оружия трехлетней давности, и распоряжения, данного вчера, Песков отметил, что произошедшее в Казани «повод, чтобы провести сверку часов и промониторить ход выполнения ранее данных поручений».

дмитрий песков ЧП в казанской школе
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