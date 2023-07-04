Татарстан готов к производству беспилотников, способных поднимать грузы весом 100 кг

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

Задача по изготовлению беспилотников, способных поднимать грузы весом 100 кг, не является для Татарстана сложной. Республика готова приступить к ней в любой момент. Об этом корреспонденту «Татар-информ» заявил замруководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк.

По его словам, в республике уже есть отечественные образцы способные справиться с этой задачей.

«Так случилось, что в Татарстане технологии позволяют выпускать тяжелые машины, такие как «Барс» и «Кузнечик». Они вполне технологически собраны, а производственные циклы вынесены на единую платформу. Требуемая рынком система мониторинга уже описана и передана в Москву для оценки», – рассказал Шестюк.

Напомним, 3 июля первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, поручил региональным властям до 1 октября предоставить в Росавиацию и Минтранс РФ отчет об инфраструктурных возможностях и прочих условиях для осуществления разработки беспилотников.