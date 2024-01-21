Семья из Татарстана встретилась с Ильей Авербухом на форуме «Родные-Любимые»

Фото: скриншот с видео Минпромторг РТ

Татарстан для всей России является примером уважения к старшим и своей семейной истории. Об этом на встрече с многодетной семьей Гайфуллиных-Сафиных – участниками форума «Родные-Любимые» на ВДНХ – заявил Серебряный призер Олимпиады 2002 года в Солт-Лэйк-Сити, продюсер, хореограф и режиссер Илья Авербух. Об этом рассказала пресс-служба Минпромторга республики.

«Семья – это история о том, когда вы – одно единое целое. Вам не надо друг другу что-то доказывать, вы друг друга только поддерживаете. Семья – это как маленькая победоносная армия, остров счастья, остров любви. Семья – это, безусловно, и опора, и любовь. Татарстан вообще пример для всей России уважения к старшему поколению, к тому, как чтят свои династии. Это очень важно», – сказал Авербух.

Скриншот с видео Минпромторга РТ

Напомним, на площадке московского парка ВДНХ продолжается семейный форум «Родные-Любимые». Это первое мероприятие, приуроченное к Году семьи, который объявил Президент РФ Владимир Путин. Оно проходит с 19 по 23 января. Подробнее о том, как прошел первый день форума на стенде Татарстана, читайте в материале «Династия с КАМАЗа, нейроармрестлинг и пироги: как Татарстан открыл Год семьи в Москве».