«Татарстан – это место силы»: на ул.Баумана в Казани признавались в любви к Родине

На улице Баумана в Казани активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели акцию, в ходе которой жители и гости республики признались в любви к своей Родине. К акции присоединились прохожие и поделились своими мыслями и рассуждениями на тему любви к России.

Каждый участник сказал, почему и за что он любит Казань и Татарстан.

Отвечая на вопрос «Почему вы любите Россию? Почему вы любите Татарстан?», одна из участниц сказала: «Потому что Россия – это моя семья и мои друзья, а их любить – это святое дело». Другая сказала: «Родная она, как ее не любить».

Молодой человек, присоединившийся к акции, рассказал: «Татарстан – такой край, где уживаются две религии, два народа, у которых разные обычаи, но при этом живут мирно, дружат, уважают друг друга. Этим мне нравится Татарстан. Здесь родились моя мама, я и моя сестра. Папа у меня из Сенегала приехал. Но он здесь уже больше 20 лет, поэтому можно сказать, как татарин, чуть знает татарский. Татарстан – тот край, куда мне хотелось бы возвращаться, если бы я жил, где-то в другой стране».

«Россия – это моя Родина. Мы приехали из Москвы в гости смотреть ваш прекрасный город Казань. Мы пройдемся, попробуем вашу кухню. Друзья наши были и посоветовали тоже съездить», – рассказала семейная пара туристов из Москвы.

Отвечая на вопрос активистов, жительница Казани сказала: «Потому что я здесь живу, Родину не выбирают, ее просто любят. Мне здесь спокойно, мне здесь комфортно, у меня здесь хорошая работа».

На татарском языке ответил на вопрос другой житель города: «Мин яратам, сине Татарстан». (Я люблю тебя, Татарстан – перевод с татарского).

«Татарстан реально живет, это один из самых успешных регионов. Как говорят все приезжающие к нам туристы: “Татарстан – это место силы”. Татарстан всегда был самодостаточным регионом. Но а в будущем его ждут еще большие успехи. Мы в это верим», – сказал еще один участник акции.

Отвечая на вопрос «Почему я люблю Россию?», студентки из Китая сказали: «Потому что это очень романтичная страна, здесь красивый язык. Отношения между Россией и Китаем очень хорошие, поэтому мы здесь учимся».

Участие в акции приняли более 500 человек. Акция была посвящена Году семьи, которым станет 2024 год по решению Президента РФ Владимира Путина.