Татарстан экспортировал зерно почти на 12 млн долларов

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Татарстан в этом году экспортировал зерно почти на 12 млн долларов. Республика в основном продает его в Иран, Турцию, Сирию и Казахстан. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Излишки зерна продаем. На сегодня контракты есть, работа ведется, по итогам года посмотрим. Продажи не останавливаем», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Он также отметил, что для хранения зерна в республике имеются мощности почти на 5 млн тонн. Из них половина — элеваторы, а остальное — склады сельхозпроизводителей.

Из-за высоких прошлогодних запасов зерна упали закупочные цены на зерновые культуры. Сейчас в Татарстане хранится 600 тыс. тонн зерна урожая прошлого года, о чем сообщал «Татар-информ».