Закупочные цены на зерно в Татарстане упали из-за больших прошлогодних запасов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из-за высоких прошлогодних запасов зерна упали закупочные цены на зерновые культуры. В Татарстане хранится 600 тыс. тонн зерна урожая прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Основной проблемой для сельхозпроизводителей на рынке зерна в этом году стали высокие переходящие запасы, сформировавшиеся вследствие рекордного урожая 2022 года», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По данным на 29 августа, средняя закупочная цена на пшеницу третьего класса составляет 10 тыс. рублей за тонну, что ниже аналогичного периода 2022 года на 3%, на пшеницу четвертого класса — 9 тыс. рублей (ниже на 9%), на пшеницу пятого класса — 8,4 тыс. рублей (ниже на 3%), на рожь — 6 тыс. рублей (ниже на 22%), на ячмень кормовой — 7 тыс. рублей (ниже на 17%).

«Ежегодно в период уборки цены снижаются. Уборка зерновых еще продолжается в южных регионах России», — заметил Зяббаров.

Он добавил, что подъем цен на зерновые культуры ожидается в октябре-ноябре. Поэтому рекомендовал хозяйствам собранное зерно отсортировать, почистить и заложить на хранение. «У кого есть возможность, финансовые силы, рекомендуем пока придержать», — подчеркнул министр.

Для поддержки производителей зерна Правительством России выделяется субсидия на возмещение затрат по его реализации. Так, в прошлом году за счет средств федерального бюджета было просубсидровано 990 тыс. тонн реализованного зерна на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Кроме того, дополнительную поддержку сельхозпроизводителям оказала закупка зерна в интервенционный фонд. В 2022 году закуплено 226 тыс. тонн зерна по ценам выше среднесложившихся.

В этом году производители получили господдержку на сумму 718 млн рублей, субсидировано 446 тыс. тонн реализованного зерна.